06.10.2019 - 02:23 |
Sahiplenin çağrısı
Aydınlı çocuklar 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebebiyle Büyükşehir Belediyesi’nin Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.
Başkan Çerçioğlu, “Onları hayatı bizimle paylaşan canlar olarak görmeliyiz. Aydınlılardan hayvan satın almamalarını, merkezimizden sahiplenmelerini istiyoruz” dedi.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.