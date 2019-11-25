25.11.2019 - 07:50 | | NEVRA UÇKAÇ DHA
Sahipsiz dostlar için söylediler
İZMİR’de, kış aylarında sokak hayvanlarına destek olunması amacıyla düzenlenen ‘hayvanlar için mama bağışı’ konseptli konserde 250 kilo mama toplandı.
İZMİR’de, kış aylarında sokak hayvanlarına destek olunması amacıyla düzenlenen ‘hayvanlar için mama bağışı’ konseptli konserde 250 kilo mama toplandı. İzmirli gitarist Gökhan Özden’in düzenlediği etkinlikte toplanan mamalar, Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı (DOHAYDER) Hatice Şenoğul’a teslim edildi.
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