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    HaberlerEge HaberleriSahipsiz dostlar için söylediler
    25.11.2019 - 07:50 | | NEVRA UÇKAÇ DHA

    Sahipsiz dostlar için söylediler

    İZMİR’de, kış aylarında sokak hayvanlarına destek olunması amacıyla düzenlenen ‘hayvanlar için mama bağışı’ konseptli konserde 250 kilo mama toplandı.

    Sahipsiz dostlar için söylediler

    İZMİR’de, kış aylarında sokak hayvanlarına destek olunması amacıyla düzenlenen ‘hayvanlar için mama bağışı’ konseptli konserde 250 kilo mama toplandı. İzmirli gitarist Gökhan Özden’in düzenlediği etkinlikte toplanan mamalar, Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı (DOHAYDER) Hatice Şenoğul’a teslim edildi.

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