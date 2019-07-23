Sahipsiz dostları için yuva aradılar

Pamukkale Belediyesi ile Sempati Hayvanları Koruma Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen Pati Festivali, hayvanseverleri bir araya getirdi. Sokak hayvanlarına mama ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla düzenlenen renkli etkinlikte, sahiplerinin özenle süslediği 50 köpek, güzellik yarışmasında birinci olabilmek için yarıştı.

Hayvan sevgisi aşılandı

Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için de stant açılarak başvurular kabul edildi. Açılışta konuşan Başkan Avni Örki, sokak hayvanları için farkındalık yaratmak amacıyla projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti, “Doğal ortamda can dostlarımızla birlikte eşit birer paydaşız” dedi. l DHA