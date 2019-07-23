23.07.2019 - 02:12
Sahipsiz dostları için yuva aradılar
Pamukkale Belediyesi ile Sempati Hayvanları Koruma Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen Pati Festivali, hayvanseverleri bir araya getirdi. Sokak hayvanlarına mama ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla düzenlenen renkli etkinlikte, sahiplerinin özenle süslediği 50 köpek, güzellik yarışmasında birinci olabilmek için yarıştı.
Hayvan sevgisi aşılandı
Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için de stant açılarak başvurular kabul edildi. Açılışta konuşan Başkan Avni Örki, sokak hayvanları için farkındalık yaratmak amacıyla projeler üretmeye devam edeceklerini belirtti, “Doğal ortamda can dostlarımızla birlikte eşit birer paydaşız” dedi. l DHA
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.