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    HaberlerEgeSahipsiz dostların karnını doyurdular
    14.09.2019 - 02:51 |

    Sahipsiz dostların karnını doyurdular

    AYDIN’ın Efeler ilçesindeki Güzelhisar İlkokulu 2/D sınıfı öğretmeni Hediye Temel Bakışğan ve 2/C sınıfı öğretmeni Sema Eğitim, yeni eğitim öğretim yılında sokak hayvanlarına yönelik bir proje geliştirdi.

    Sahipsiz dostların karnını doyurdular

    Öğrencilere önce sınıflarda sokak hayvanlarına karşı sevgi aşılayan öğretmenler, ardından ‘dostluk maması’ dağıttı. Mamaları alan öğrenciler, kendi mahalle ve sokaklarında bulunan sahipsiz can dostların karnını doyurdu. l BURHAN CEYHAN DHA

     

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