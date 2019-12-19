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    HaberlerEge Haberleri Sahne kuklaların!
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    19.12.2019 - 07:50 |

    Sahne kuklaların!

    13 yılı geride bırakan İzmir Uluslararası Kukla Günleri, 5-22 Mart 2020 tarihinde 14. kez gerçekleştirilecek.

    Sahne kuklaların!

    13 yılı geride bırakan İzmir Uluslararası Kukla Günleri, 5-22 Mart 2020 tarihinde 14. kez gerçekleştirilecek. Etkinlik, 13 yılda 48 farklı ülkeden 310 kukla tiyatrosu topluluğunu sanat severlerle buluşturdu. Bu süre içinde İzmir’e gelen yaklaşık 2 bin 250 yabancı sanatçının görev aldığı 500’e yakın oyun, 700 bin civarında seyirci sayısına ulaştı.

    En az 10 festival

    Kukla Günleri Direktörü Selçuk Dinçer, İzmir’i kalkındırmanın tek yolunun sanata yatırım yapmak ve bu alanda markalar yaratmak olduğunu dile getirdi, “Turizm de gelişir, ticaret de. Oysa bugün İzmir, sanat festivali fakiri bir kent. Toplasan kentin adını duyurabilen 3-4 festivali var. En az 10 nitelikli uluslararası sanat festivaline daha ihtiyaç var. Uluslararası bir sanat festivalinin yaptığı tanıtımı asla parayla yapamazsınız. Örneğin İzmir Uluslararası Kukla Günleri’nin bu kenti tanıtmak adına başardıklarına, hiçbir kurumun bütçesiyle erişilemez” dedi.

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