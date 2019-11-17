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    HaberlerEge HaberleriSahne, Şırnaklı tiyatrocuların
    17.11.2019 - 01:11 |

    Sahne, Şırnaklı tiyatrocuların

    Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

    Sahne, Şırnaklı tiyatrocuların

    Merkezefendi Belediyesi bu kez de Denizlili öğretmen Ramazan Teker’in görev yaptığı Şırnak Uludere ilçesine bağlı Ortasu Köyü Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu tiyatro ekibini ağırlayacak. Teker’in kurduğu tiyatro grubu ‘Gül ve Dikenleri’ adlı oyunuyla yarın saat 20.00’de sahne alacak. Oyun, bir kız öğrencinin aile ve çevre baskısına rağmen avukat olma hikayesini anlatıyor. Etkinliğe tüm tiyatroseverleri davet eden Başkan Şeniz Doğan, “Onlar hayallerinin peşinden koşuyorlar. Bizler de bu yolda elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna sanat için gelmek, herkesin yapacağı bir şey değil” diye konuştu.

    Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.
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    16 Kasım 2019 Magazin Bülteni16 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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