Sahne, Şırnaklı tiyatrocuların

Merkezefendi Belediyesi bu kez de Denizlili öğretmen Ramazan Teker’in görev yaptığı Şırnak Uludere ilçesine bağlı Ortasu Köyü Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu tiyatro ekibini ağırlayacak. Teker’in kurduğu tiyatro grubu ‘Gül ve Dikenleri’ adlı oyunuyla yarın saat 20.00’de sahne alacak. Oyun, bir kız öğrencinin aile ve çevre baskısına rağmen avukat olma hikayesini anlatıyor. Etkinliğe tüm tiyatroseverleri davet eden Başkan Şeniz Doğan, “Onlar hayallerinin peşinden koşuyorlar. Bizler de bu yolda elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna sanat için gelmek, herkesin yapacağı bir şey değil” diye konuştu.