24.10.2019 - 02:22 |
Sahne Tozu perde diyor
2019-2020 sezonunda Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi’nin perdeleri Komik Para adlı komedi oyunu ile açılıyor.
Ray Cooney’in yazdığı, Haldun Dormen’in dilimize çevirdiği Komik Para adlı tiyatro oyununun yönetmenliğini Çağlar İşgören üstleniyor. Sahne Tozu Tiyatrosu oyuncularının sergilediği Komik Para, yarından itibaren her cuma, cumartesi 20.00’de, pazar günü ise 14.00’de tiyatroseverlerle buluşacak. Seyircileri gülme krizine sokacak olan Komik Para oyunu, para dolu bir çantanın bulunmasıyla başlıyor. Oyunun biletlerinin Sahne Tozu Tiyatrosu gişesinden, www.sahnetozu.com adresinden ve Biletix’ten satın alınabileceği bildirildi.
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