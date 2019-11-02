Sahnede devleşti

Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Sanat Genç Yetenekler Projesi bünyesinde müzik eğitimine ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı ile devam eden İstek İzmir Okulları 5. sınıf öğrencisi Adil Kerem, 24 Ekim’de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 25 Ekim’de ise Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserlere solist olarak katıldı. Uluslararası Rotary 2440. Bölge Programı kapsamında Çocuk Felcine Son ve Rotary Okulda projelerine destek verilmesinin amaçlandığı konserde, performansıyla büyük alkış aldı.