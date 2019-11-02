02.11.2019 - 02:42 |
Sahnede devleşti
İtalya'da iki yıl önce yapılan uluslararası müzik yarışması Don Matteo Calucci’de henüz 8 yaşındayken piyano dalında kendinden büyükler arasında dünya birinciliği elde eden İzmirli öğrenci Adil Kerem Ünal, müzik kariyerinde başarılarını sürdürüyor.
Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Sanat Genç Yetenekler Projesi bünyesinde müzik eğitimine ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı ile devam eden İstek İzmir Okulları 5. sınıf öğrencisi Adil Kerem, 24 Ekim’de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, 25 Ekim’de ise Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konserlere solist olarak katıldı. Uluslararası Rotary 2440. Bölge Programı kapsamında Çocuk Felcine Son ve Rotary Okulda projelerine destek verilmesinin amaçlandığı konserde, performansıyla büyük alkış aldı.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.