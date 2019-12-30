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    HaberlerEge Haberleri Sahnede en iyisi olmak için yarıştılar
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    30.12.2019 - 00:02 |

    Sahnede en iyisi olmak için yarıştılar

    Torbalı Belediyesi’nin düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması’nın finali yapıldı.

    Sahnede en iyisi olmak için yarıştılar

    54 grubun katıldığı yarışmanın finalinde 15 grup sahne aldı. Canlı performansların ardından Özel Amerikan Koleji, yarışmanın birincisi oldu.

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