30.12.2019 - 00:02 |
Sahnede en iyisi olmak için yarıştılar
Torbalı Belediyesi’nin düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması’nın finali yapıldı.
54 grubun katıldığı yarışmanın finalinde 15 grup sahne aldı. Canlı performansların ardından Özel Amerikan Koleji, yarışmanın birincisi oldu.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.