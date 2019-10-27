27.10.2019 - 01:49 | | Yusuf Çınar
Sahnede Zeybek
Sanatçı Volkan Konak, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda Egelilere unutulmaz bir konser verdi.
Yaklaşık üç saat sahnede kalan sanatçıyı yaklaşık 5 bin kişi izledi. Konak, şiirlerinden bir demet sundu, hayranlarının isteği üzerine Zeybek oynamayı da ihmal etmedi.
Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.