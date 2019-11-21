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    HaberlerEge HaberleriSait Altınordu anıldı
    21.11.2019 - 02:02 |

    Sait Altınordu anıldı

    Altınordu formasını aralıksız 27 yıl boyunca giyen ve çok sevdiği kulübünün ismini kendisine soyadı yapan Sait Altınordu, vefatının 41. yılında törenlerle anıldı.

    Sait Altınordu anıldı

    Sait Altınordu için ilk tören, Alsancak’taki heykeli önünde düzenlendi. Anma törenine yönetim kurulu, idari-teknik kadrolar, futbol akademisi oyuncuları ile dernek yöneticileri katıldı. İkinci anma ise Sait Altınordu’nun Kokluca’daki mezarı başında yapıldı ve efsane futbolcuya dualar okundu. Sait Altınordu için son tören ise Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde bulunan heykeli önünde düzenlendi.

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