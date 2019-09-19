Sakız koyunlarını ‘Paris’ koruyor

AYDIN Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir süre eğitim gören, ‘Paris’ isimli, rottweiler cinsi köpek, belediyenin Sakız koyunu üretim çiftliğinde bekçi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Paris’in Sakız koyunu çiftliğindeki görüntülerini Twitter hesabından, “Sakız koyunu çiftliğimizin amiri Paris ile bir günümüzü birlikte geçirdik. Haydi, birlikte izleyelim” notuyla paylaştı.