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    HaberlerEgeSakız koyunlarını ‘Paris’ koruyor
    19.09.2019 - 07:50 | | BURHAN CEYHAN DHA

    Sakız koyunlarını ‘Paris’ koruyor

    AYDIN Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir süre eğitim gören, ‘Paris’ isimli, rottweiler cinsi köpek, belediyenin Sakız koyunu üretim çiftliğinde bekçi oldu.

    Sakız koyunlarını ‘Paris’ koruyor

    AYDIN Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir süre eğitim gören, ‘Paris’ isimli, rottweiler cinsi köpek, belediyenin Sakız koyunu üretim çiftliğinde bekçi oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Paris’in Sakız koyunu çiftliğindeki görüntülerini Twitter hesabından, “Sakız koyunu çiftliğimizin amiri Paris ile bir günümüzü birlikte geçirdik. Haydi, birlikte izleyelim” notuyla paylaştı.

    Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
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    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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