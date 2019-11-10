10.11.2019 - 01:34 |
Salih Mertan unutulmadı
Altınordu Spor Kulübü Derneği’nin eski başkanlarından Salih Mertan, vefatının 1. yıldönümünde törenle anıldı.
Geçen yıl 70 yaşında yaşamını kaybeden Mertan için kurucusu olduğu ve doktorluk yaptığı özel hastanenin önünde anma töreni düzenlendi. Altınordulu minik futbolcular da törene katıldı. Mertan daha sonra mezarı başında da anıldı.
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