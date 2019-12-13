Salihli’de hasret bitti: İlk doğalgaz şehit evine

Salihli’de yıllardır beklenen doğalgazda mutlu sona gelindi. Hat döşeme çalışmalarının bitmesiyle birlikte ilk doğalgaz bir şehit ailesinin evine bağlandı. Kızılelma Anıtı’ndaki sembolik meşalenin yakılmasıyla ilçeye gaz verilmeye başlandı.



Açılışı yapan Belediye Başkanı Zeki Kayda, 2016 yılında trafik kazasında şehit olan polis memuru Ömer Kılıç’ın eşi Burcu Kılıç’ın evine doğalgazı bağlayan Lidya Doğalgaz Tesisat Müdürü Batu Rua’ya teşekkür etti. Burcu Kılıç da mutfağında kullandığı doğalgazla pişirdiği kahveyi konuklarına ikram etti.



18 bin konut



Şehit ailesinin evine gelen Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Aksa Doğalgaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran ve Lidya Doğalgaz Tesisat Müdürü Batu Rua’yla birlikte ocağı yakan Belediye Başkanı Kayda şunları söyledi: “2015’te doğalgaz için bir kampanya düzenledik, sadece 2 bin 700 kişi katıldı. Belediye Meclisimiz, olağanüstü toplandı ve bana yetki verdi. 4 Kasım 2016’da Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye doğalgaz dosyasını teslim ettim. 22 Aralık 2016’da Salihlimiz doğalgaz kapsamına alındı. Şehit ailesine öncelikli mutluluğu yaşatan Lidya Doğalgaz’a da teşekkür ediyorum.”



AKSA Doğalgaz Manisa Bölge Müdürü İbrahim Başaran da “100 kilometrelik polietilen hat, 7 kilometrelik şehir şebeke çelik hattı, 3 tane bölge istasyonu ile basınç düşürme istasyonumuz sayesinde 18 bin konuta gaz verebilecek durumdayız” dedi.