Salihli’de kampüs yemyeşil olacak

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kampüsü bahçesine çeşitli türlerde 200 meyve ağacı fidanı dikildi. MCBÜ Salihli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kampüsü’nde düzenlenen etkinliğe, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ile Belediye Başkanı Zeki Kayda da katıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ziraat Odası Başkanlığı’nın da destek verdiği etkinlikte, toplam 200 zeytin, erik, kayısı ve nar fidanı toprakla buluşturuldu. l EMRE SAÇLI DHA