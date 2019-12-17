BİST111.1260,59EURO6,520,03USD5,850,04ALTIN277,650,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Salihli’de olaylı maç
    ABONE OL
    17.12.2019 - 00:00 |

    Salihli’de olaylı maç

    Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta Salihli BLD ile Aliağa Futbol’u karşı karşıya getiren maç, ev sahibi 2-0 öndeyken yaşanan olaylar sonrası çıkan 9 kırmızı kart nedeniyle yarıda kaldı.

    Salihli’de olaylı maç

    Karşılaşmanın ilk yarısı 28. dakikada Mustafa Çay’ın attığı golle ile Salihli BLD’nin üstünlüyle kapandı. Karşılaşmanın 79. dakikasında Furkan Çarkçı’nın attığı gol ile ev sahibi skoru 2-0 yaptı. Gol sonrası Furkan’a Aliağa’nın kalecisi Onur Nazmi Terzioğlu saldırdı. Bu anları fotoğraflayan Salihli Belediyesi Basın Birimi’nde görevli Murat Muzaklar, Aliağalı Güray Kula, Emre Balak ve yedek oyuncular tarafından darp edince saha iyice karıştı. İki takım futbolcuları saha içinde birbirine girirken olayları güvenlik güçleri önlemeye çalıştı. Hakem Kemal Ögen, olayların yatışmasının ardından soyunma odasına gidip bir süre sonra maçı tatil etti. Olaylar sonrası hakemin, Salihli Belediyespor’dan Gökhan Konur, Mustafa Çay ve Arda Şahin ile Aliağa Futbol’dan Aykut Geçmen, Necati Önal, Emre Balak, Özkan Yılmaz, Güray Kula ile Enes Yıldırım olmak üzere toplam 9 futbolcuya kırmızı kart verdiği, sahada yeterli futbolcu kalmadığı için de maçı tatil ettiği öğrenildi. Olaylar sonucu ev sahibinden 3, konuk ekipten 6 futbolcu kırmızı kart görürken, karşılaşmayla ilgili kararı Amatör Futbol Disiplin Kurulu verecek.

    CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandıCumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.
    daha fazla video için
    Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çukur 80. son bölümde Yamaç ve Azer bu kez... 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı

    Çukur 80. son bölümde Yamaç ve Azer bu kez... 3. sezon 14. yeni bölüm fragmanı

    İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

    İşte memur ve emeklilerin zam oranları!

    Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi

    Üç bakanlığın bütçesi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    İşte en çok hile yapılan gıdalar...

    Sıradaki Haber