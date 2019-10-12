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    HaberlerEgeSali’nin Ege aşkı
    12.10.2019 - 00:23 | | YUSUF ÇINAR

    Sali’nin Ege aşkı

    Sali’nin Ege aşkı

    Ziynet Sali, Çeşme’de Üç Adım Organizasyon tarafından düzenlenen konserde izleyicileriyle buluştu. Ege’de bu yaz konserden konsere koştuğunu belirten sanatçı, “Kış yaklaşıyor, yine buradayım. Sıcak şarkılarımı Ege’nin sıcak insanları için söyleyeceğim” dedi. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi aldığını söyleyen Sali, “O gün benim için dünyanın en güzel günü, evleneceğim ay ve gün de öyle olacak” diye konuştu. Sanatçı, bu akşam da Özdere’deki Sunis Efes Royal Place Resort Otel’de İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin geleneksel dayanışma gecesinde sahneye çıkacak.

    Sali’nin Ege aşkı

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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