Salyangoz geldi hayatları değişti

İzmir’de 20 yıl boyunca mermer ihracatı yapan Gamze Atay, iki yıl önce kurduğu, kuluçkahanesi de olan salyangoz çiftliğiyle büyük bir başarıya imza attı. Menderes ilçesinin kırsal mahallerinden istihdam ettiği kadınların çıkardığı salyangoz sıvısıyla krem üretimine başladı. Altı aydır aynı ekiple çalıştığını belirten Atay, “Kadınlar aldıkları eğitimle salyangozun sıvısını en doğru şekilde alıyor. Leke kremi, nemlendirici ve serumlarda kullanılmak üzere hammadde imal ediyor. Günlük olarak sigortaları ödeniyor ve belli miktarlarda yevmiye alıyorlar” dedi. Atay, kremle ilgili gereken onayların alınıp seri üretime geçilmesinin ardından kadınları kadrolu olarak işe almayı planladığını dile getirdi.

‘Eve katkımız oluyor’

Salyangoz sıvısı çıkaran ekibin en genç üyelerinden 17 yaşındaki Hurinur Tutluca, annesiyle birlikte geldiği çiftlikte evlerinin geçimine katkı sağladıkları için mutlu olduğunu anlattı. Anne Ayşe Tutluca da, “Salyangozlarla ilgili hiç tedirginlik yaşamadım, zevkle yapıyoruz” diye konuştu. Ev kadını Pınar İçingir ise, “Umarım sürekli çalışma imkanımız olur” ifadelerini kullandı. Mervenur Saray da “Gamze Hanım köyümüze geldi, bizi buldu. Ona çok teşekkür ediyorum” dedi.

Salyangozdan elde edilen kremlerle ilgili uyarıda da bulunan Atay, “Salyangozlar taşıyıcı varlıklardır. Ağır metalleri vücutlarında taşıyabilirler. Bu metaller insanlara geçerse çok tehlikeli olabilir. Polonya’dan ithal edilen safkan tür olan 600 kilo salyangoz kuluçkahenede 20 tonun üzerine çıkardık. Hiçbir şerkilde tabiattaki hayvanı buraya sokmuyoruz” diye konuştu.