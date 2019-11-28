‘Salyangoz gibi olmak istiyorum’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir radyo programına konuk oldu; ulaşımdan yatırımlara, kentsel dönüşümden üretici pazarlarına dek bir çok soruya yanıt verdi. Programda sorulan “Büyükşehir Başkanı olarak nasıl bir iz bırakmak istiyorsunuz?” sorusuna Soyer, “Ben salyangoz olmak istiyorum. Dünyanın ritmiyle uyumlu, dünyayla iyi ilişkiler kuran, sahip olduğu güzellikleri, kültürünü iyi koruyan ve iz bırakan. Salyangoz kıymetlidir. 50 yıl sonra bıraktığımız iz hala durursa ne mutlu bize” dedi. Egedesonsöz’ün haberine göre, yatırımlardan da bahseden Başkan Soyer, şunları söyledi:

İspanya’dan destek

“En az 13 altgeçit yapacağız. Çipli Tramvayı’nın projesi hazır, onaya kaldı. Buca Metrosu için Cumhurbaşkanı’ndan onay geldi. Körfez’de yeni iskeleler yapacağız. Sefer sayısı artacak. 2 feribot alacağız. Bisiklet kullanımını İzmir’de yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. İzmir, Türkiye’den Avrupa Bisiklet Rotası Ağı’na katılan ilk kent oldu. Tarıma desteklerimiz artarak devam edecek. Dünyanın en büyük gastronomi Fuarı olan Terra Madre, ilk defa İtalya dışında kentimizde düzenlenecek. İzmir Büyükşehir’in dönüşümle ilgili bir şey yapmadığına dair kanaat var. Büyükşehir önemli hazırlıklar yapmış, projeler çizmiş, düzenlemiş. Ama ülkedeki ekonomik krize toslamış. Biz de bunu aşmak için İspanya’da dünya bankası ile toplantı yaptık.”

İZSU’nun 2020 bütçesi tamam

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı bütçesi genel kurulda görüşüldü, 2020 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçe Taslağı geçen yıla kıyasla yüzde 21’lik artış gösterdi. İZSU’nun 2020 yılı bütçesi 2 milyar 989 milyon 481 bin lira olarak belirlendi. Giderlerin artması nedeniyle su bedellerinde yaklaşık yüzde 15 oranında artış yapıldı.