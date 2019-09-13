13.09.2019 - 01:19 |
Şampiyon annenin gözü 2020 Tokyo’da
Göksu Şanlısporcu, 4 yaşındaki kızı Lina’yı 2032 olimpiyatlarına yetiştiriyor.
Anne olduktan 11 ay sonra Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda altın madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlısporcu, “İnsan isteyince hem iyi bir anne hem de başarılı bir sporcu olabilir” diyor. Ekim ayında Almanya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda derece bekleyen sporcunun en büyük hedefi ise 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak.
E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.