Şampiyon annenin gözü 2020 Tokyo’da

Anne olduktan 11 ay sonra Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda altın madalya kazanan Göksu Üçtaş Şanlısporcu, “İnsan isteyince hem iyi bir anne hem de başarılı bir sporcu olabilir” diyor. Ekim ayında Almanya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda derece bekleyen sporcunun en büyük hedefi ise 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak.