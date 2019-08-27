27.08.2019 - 02:20
Şampiyon Derin’e coşkulu karşılama
Kanada’da düzenlenen Laser 4.7 Dünya Şampiyonası’nda U16 kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyayı boynuna takan Karşıyakalı milli yelkenci Derin Baytur, İzmir’e dönüşünde coşkuyla karşılandı.
Adnan Menderes Havalimanı’nda düzenlenen törende Türkiye Yelken Federasyonu Sportif Direktörü Fatih Özmen, Karşıyaka Yelken Şube Başkanı Seyhan Evlioğlu, antrenörler ve sporcuların aileleri hazır bulundu. Çiçekler ve alkışlarla karşılanan Derin Baytur ve milliler, ay yıldızlı bayrağımızla fotoğraf çektirdi.
Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.