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    HaberlerEgeŞampiyon Derin’e coşkulu karşılama
    27.08.2019 - 02:20

    Şampiyon Derin’e coşkulu karşılama

    Kanada’da düzenlenen Laser 4.7 Dünya Şampiyonası’nda U16 kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyayı boynuna takan Karşıyakalı milli yelkenci Derin Baytur, İzmir’e dönüşünde coşkuyla karşılandı.

    Şampiyon Derin’e coşkulu karşılama

    Adnan Menderes Havalimanı’nda düzenlenen törende Türkiye Yelken Federasyonu Sportif Direktörü Fatih Özmen, Karşıyaka Yelken Şube Başkanı Seyhan Evlioğlu, antrenörler ve sporcuların aileleri hazır bulundu. Çiçekler ve alkışlarla karşılanan Derin Baytur ve milliler, ay yıldızlı bayrağımızla fotoğraf çektirdi.

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