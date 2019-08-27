Şampiyon Derin’e coşkulu karşılama

Adnan Menderes Havalimanı’nda düzenlenen törende Türkiye Yelken Federasyonu Sportif Direktörü Fatih Özmen, Karşıyaka Yelken Şube Başkanı Seyhan Evlioğlu, antrenörler ve sporcuların aileleri hazır bulundu. Çiçekler ve alkışlarla karşılanan Derin Baytur ve milliler, ay yıldızlı bayrağımızla fotoğraf çektirdi.