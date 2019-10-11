11.10.2019 - 02:05 |
‘Şampiyon olacağız’
TFF 1. Lig’de Giresunspor yenilgisiyle liderlikten inip milli araya zirvenin 1 puan gerisinde giren Akhisarspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, yeniden çıkış yakalayacaklarını söyledi.
Altıparmak, “Biz bütün takımların hedef takımıyız. Birlik beraberliğimizi daha çok sahaya yansıtacağız. Bizim tek hedefimiz mayıs ayında şampiyonluk” dedi.
Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.