Şampiyonlara Alaşehir Ticaret Odası sponsor

ESKİŞEHİR’de geçen Mayıs ayında düzenlenen Okul Sporları etkinliğinde; hava sporları ile lastik motorlu model uçak dallarında genç kız ve erkekler kategorilerinde takım halinde Türkiye şampiyonu olan Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki İMKB Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerine, bu yıl yapılacak yarışmalarda Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası sponsor oldu. Oda Başkanı Mustafa Seyhan, “İlçemizden Türkiye şampiyonu çıkması bizleri mutlu etti. Bu gençlerimizin yanında olmamız lazım. Gençlerimiz ne kadar sosyal etkinlikler içerisinde bulunurlarsa; o kadar kötü alışkanlıklardan uzak dururlar” dedi.