Şampiyonlardan Uygur’a ziyaret

Okullar arası güreş şampiyonasında Şehit Cengiz Tokur Anadolu İmam Hatip Lisesi adına katılan Orçun Kazak ve Gökhan Yaman İzmir Şampiyonasında birinci, akabinde katıldıkları İstanbul grup elemelerinde ise üçüncü oldular. Türkiye Güreş Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan sporcular antrenörleri İsmail Erdoğan ile birlikte, kendilerine destek olan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’u ziyaret etti. Her zaman sporcuların yanında olduklarını belirten Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, “Gençlerin sporla ilgilenmesi ve bu alanda başarılar elde etmesi bizi gururlandırıyor. Torbalı Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.