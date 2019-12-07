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    07.12.2019 - 02:20 |

    Şampiyonluk hiç bu kadar yakın olmamıştı

    Ciridin başkenti olan Uşak, cirit tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Ankara’da iki gün sürecek olan ve dört takımın şampiyonluk için yarışacağı Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 2019 yılı Atlı Cirit 1. Ligi Şampiyonası’na Uşak’tan üç takım katılıyor

    Şampiyonluk hiç bu kadar yakın olmamıştı

    Ankara TJK 75.Yıl Hipodromu’nda yapılacak final karşılaşmalarına Uşak’tan, Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü, Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü, Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü katılırken, Erzurum’dan da Erzurum Sancak Atlı Cirit Spor Kulübü katılacak. İlk kez şampiyonaya üç takımla katılma avantajı yakalayan Uşak, Türkiye Atlı Cirit 1. Ligi Şampiyonluk Kupası’nı kazanmaya çok yakın. Yıl boyunca yapılan cirit müsabakalarında rakiplerini eleyerek Türkiye Şampiyonası’nda final oynamaya hak kazanan ve Uşak’ı temsil edecek olan üç takımın da morali üst düzeyde.

    Kupayı kazanmaya odaklanan takımlarımızın Ankara’da yapacakları yarı final ve final müsabakaları için hareket etti. Bugün yapılacak olan iki karşılaşmada, Omurca Atlı Cirit Spor Kulübü ile Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Sancak Atlı Cirit Spor Kulübü ile de Bir Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü mücadele edecek. Bu karşılaşmaların galipleri yarın final müsabakasına, mağlupları ise üçüncülük ve dördüncülük müsabakasına çıkacak. Atlı Cirit Kulüpleri’ne her zaman desteğini sürdüren Uşak Belediyesi, Şampiyona’da yer alacak takımları yine yalnız bırakmayacak.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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    6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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