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    HaberlerEgeSanat dolu günler
    14.08.2019 - 00:36

    Sanat dolu günler

    Sanat dolu günler

    MUĞLA’nın Datça ilçesinde iki ayrı resim sergisi açıldı. Emekli astsubay Erdal Özyurt’un (76) ‘Sihr-i Su’ isimli suluboya resim sergisi Datça Belediyesi’ne ait Liman Sanat Galerisi’nde; emekli bankacı Arife Karagün’ün (47) ‘Uzaydan yansımalar’ konulu ebru sergisi ise Çatal Mağara Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. 18 Ağustos akşamına kadar gezilebilecek olan sergilerde, Özyurt’un 40, Karagün’ün ise 25 çalışması yer alıyor.

    Kıbrıs gazisi emekli astsubay Erdal Özyurt, 1999 Gölcük depreminden sağ kurtulduktan sonra resim çalışmalarıyla hayata tutundu.

    Uzayın gizemi

    Resme başladıktan sonra suluboyanın büyüsüne kapıldığını ifade eden Özyurt, çalışmalarında daha çok doğa ve insan portrelerini konu aldığını söyledi. Datça Çatal Mağara Sanat Galerisi’nde ikinci kişisel resim sergisini açan Arife Karagün ise, uzayın gizemini konu alan ebru çalışmalarını, sanatseverlerin beğenisine sundu. l MEHMET ÇİL DHA

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