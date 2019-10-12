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    HaberlerEgeSanat hayalleri gerçek olacak
    12.10.2019 - 00:30 |

    Sanat hayalleri gerçek olacak

    Sanat hayalleri gerçek olacak

    Çiğli Belediyesi, ücretsiz kültür-sanat kurslarına yeni branşlar eklemeye devam ediyor. Yazma Atölyesi’nde karikatür, yazı yazma ve okuma eğitimi verilecek. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Çiğli Belediyesi Türk Musikisi Korosu ve Çok Sesli Modern Koro oluşturulacak. Tiyatro branşında ise yaratıcı drama kursu açılacak. Başkan Utku Gümrükçü, “Sanat ile ilgilenmek isteyen ancak çeşitli sebeplerden ötürü bu isteğini gerçekleştiremeyen Çiğlililer için çalışıyoruz” dedi.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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    11 Ekim 2019 Magazin Bülteni11 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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