Sanat hayalleri gerçek olacak

Çiğli Belediyesi, ücretsiz kültür-sanat kurslarına yeni branşlar eklemeye devam ediyor. Yazma Atölyesi’nde karikatür, yazı yazma ve okuma eğitimi verilecek. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Çiğli Belediyesi Türk Musikisi Korosu ve Çok Sesli Modern Koro oluşturulacak. Tiyatro branşında ise yaratıcı drama kursu açılacak. Başkan Utku Gümrükçü, “Sanat ile ilgilenmek isteyen ancak çeşitli sebeplerden ötürü bu isteğini gerçekleştiremeyen Çiğlililer için çalışıyoruz” dedi.