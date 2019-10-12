12.10.2019 - 00:30 |
Sanat hayalleri gerçek olacak
Çiğli Belediyesi, ücretsiz kültür-sanat kurslarına yeni branşlar eklemeye devam ediyor. Yazma Atölyesi’nde karikatür, yazı yazma ve okuma eğitimi verilecek. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Çiğli Belediyesi Türk Musikisi Korosu ve Çok Sesli Modern Koro oluşturulacak. Tiyatro branşında ise yaratıcı drama kursu açılacak. Başkan Utku Gümrükçü, “Sanat ile ilgilenmek isteyen ancak çeşitli sebeplerden ötürü bu isteğini gerçekleştiremeyen Çiğlililer için çalışıyoruz” dedi.
Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.