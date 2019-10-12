‘Sanata her zaman katkıda bulunacağız’

Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nda yeni eğitim-öğretim yılı, öğrenciler tarafından hazırlanan bale, halk dansları ve Türk Halk Müziği dinletisiyle açıldı. 2015’ten bu yana Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları, Tiyatro ve Bale dallarında eğitim veren konservatuvardan bugüne kadar 632 öğrenci yararlandı, 76 öğrenci mezun oldu. Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, sanata her zaman destek olacaklarını söyledi.