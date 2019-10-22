‘Sanatla geleceğe ışık tutuyoruz’

NARLIDERE Belediyesi tarafından kurulacak çocuk senfoni orkestrası seçmelerine 110 yetenek katıldı. 15 farklı enstrümanla sınava gelen 7-17 yaş arasındaki çocuklar, jüriden tam not aldı. Değerlendirmeler, Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitmeni ve Orkestra Şefi Kartal Akıncı ile Genel Sanat Koordinatörü Dilek Rodos tarafından yapıldı.

Seçmelerde hem öğrencilerin hem de velilerin heyecanını paylaşan Başkan Ali Engin “Çocuklarımıza sanatı aşılamayı ve bu sayede geleceğe ışık tutmayı hedefliyoruz” dedi.