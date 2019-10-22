22.10.2019 - 07:50 | | İZMİR DHA
‘Sanatla geleceğe ışık tutuyoruz’
NARLIDERE Belediyesi tarafından kurulacak çocuk senfoni orkestrası seçmelerine 110 yetenek katıldı.
NARLIDERE Belediyesi tarafından kurulacak çocuk senfoni orkestrası seçmelerine 110 yetenek katıldı. 15 farklı enstrümanla sınava gelen 7-17 yaş arasındaki çocuklar, jüriden tam not aldı. Değerlendirmeler, Çocuk Senfoni Orkestrası Eğitmeni ve Orkestra Şefi Kartal Akıncı ile Genel Sanat Koordinatörü Dilek Rodos tarafından yapıldı.
Seçmelerde hem öğrencilerin hem de velilerin heyecanını paylaşan Başkan Ali Engin “Çocuklarımıza sanatı aşılamayı ve bu sayede geleceğe ışık tutmayı hedefliyoruz” dedi.
Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.