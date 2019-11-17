17.11.2019 - 00:58 |
“Sanatuar v” açıldı
SwIssôtel Büyük Efes ve Büyük Efes Sanat, “Sanatuar” projesinin beşinci sergisini açtı.
17 Aralık’a kadar ziyarete açık olan sergide; Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 24 akademisyenin 70’den fazla eseri yer alıyor.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.