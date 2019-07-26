Sanayi bölgesine doğalgaz müjdesi

Torbalı Ticaret Odası (TTO), İZMİRGAZ Genel Müdürü Ahmet Yetik ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yaptı, Ayrancılar ve Pancar bölgesine yeni doğalgaz yatırımı yapılması kararlaştırıldı. Üyelerin ihtiyaç ve sorunlarına yönelik projeler üretmeye çalıştıklarını belirten TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, “TTO olarak İZMİRGAZ’ın Torbalı’da fahri bir temsilcisi gibi çalışıyoruz. Fabrikalarımızda doğalgazın kullanılmasının yaygınlaşması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Yetik de, “Doğalgaz ekonomik ve çevreci özelliğiyle sanayide de tercih edilir hale geldi. Biz bunu firmalarımıza sağlamakta kararlıyız. Gerekirse kapı kapı dolaşıp firmalarımıza doğalgazı bağlatacağız” diye konuştu.