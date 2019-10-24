Sanayi esnafına ruhsat kolaylığı

İlk ofis, yaklaşık 2 bin işletmenin faaliyet gösterdiği 5. Sanayi Sitesi’nde açıldı. Esnaf, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından kurulan ofise, işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularıyla harç ve vergi ödemelerini yapabiliyor.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.