Sanayi esnafına ruhsat kolaylığı

İlk ofis, yaklaşık 2 bin işletmenin faaliyet gösterdiği 5. Sanayi Sitesi’nde açıldı. Esnaf, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından kurulan ofise, işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularıyla harç ve vergi ödemelerini yapabiliyor.