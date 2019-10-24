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    HaberlerEgeSanayi esnafına ruhsat kolaylığı
    24.10.2019 - 02:42 |

    Sanayi esnafına ruhsat kolaylığı

    Bornova Belediyesi, Sanayi Sitesi esnafına kolaylık sağlamak amacıyla yerinde ruhsatlandırma yapmaya başladı.

    Sanayi esnafına ruhsat kolaylığı

     İlk ofis, yaklaşık 2 bin işletmenin faaliyet gösterdiği 5. Sanayi Sitesi’nde açıldı. Esnaf, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından kurulan ofise, işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularıyla harç ve vergi ödemelerini yapabiliyor.

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