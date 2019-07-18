Sanayi ve bilimde ilk beş içindeyiz

İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) kenti inovasyon ve girişimciliğin merkezi yapmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında düzenlenen ‘İzmir Girişimcilik Zirvesi 2019’ sona erdi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; Eczacıbaşı ve Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül İldeniz ile Samumed Kurucu ve CEO’su Osman Kibar konuşmacı olarak katıldı.

İlki gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, kentin yatırım için birçok avantaja sahip olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler ve ekosistemin tüm paydaşlarıyla birlikte İzmir’i inovasyonun ve girişimciliğin merkezi yapmak istediklerini belirten Özgener, şöyle konuştu:

Rakamlarla anlattı

“İzmir’in nitelikli insan kaynağı, iklimi ve diğer büyük şehirlere göre düşük olan yaşam maliyeti gibi avantajları var. İzmir ayrıca girişimcilik kaynaklarını sağlayan bilimsel ve Ar-Ge altyapısı ile bilgi ekonomisine de uygun bir kent olarak öne çıkıyor. Üretim yapan yabancı sermayeli firmalar bakımından Kocaeli’den sonra 2’inci sıradayız. İnovasyon potansiyeli açısından bakıldığındaysa, 289 patent başvurusuyla ülke genelinde 5’inci sıradayız. Teknoloji ve geliştirme bölgesindeki firma sayımız 443, akademisyenler tarafından kurulan şirket sayımız 83, Ar-Ge personeli sayısı 2 bin 851, teknolojik ürün yatırım desteği ise 12.”

Yaşlanmayı tersine çevirmek için çalışmalar yürüten bilim insanı, Osman Kibar ise konuşmasında ilaç denemeleri hakkında bilgi verdi. Kanseri yok edecek bazı çalışmalar yaptıklarını anlatan Kibar, “11 hastaya verdiğimiz ilacın ardından 9’u kanseri yendi. Çalışmalarımızda ölümü geciktirmek değil tam tersine ömrü sağlıklı geçirmeye çalışmak hedefleniyor. Doğada yeniden gençleşmek mümkün. Yaşlanmanın biyolojisinin basit bir açıklaması var” diye konuştu.

Fazıl Say konseri

Ayşegül İldeniz de inovasyonun yenilik ve durmadan birşeyleri değiştirmek anlamına geldiğini ifade etti. Zirvenin kapanışının ardından katılımcılar düzenlenen kokteyle ve ünlü piyanist Fazıl Say’ın konserine katıldı.

Yeni projeler yola çıktı

Girişimciliği ilkokuldan başlayarak tüm beyinlere aşılamak istediklerini anlatan Mahmut Özgener, İZTO’nun İzQ Girişimcilik Merkezi projesi hakkında detaylı bilgi verdi. Girişimcilere danışmanlık hizmeti verecek bir merkez hazırladıklarını dile getiren Özgener, “Girişimcilerin yurt içi ve yurt dışı finans kaynaklarına erişiminde yardımcı olacağız. Sadece girişimci yetiştirmeyecek finansman sağlayacak melek yatırımcı sayısını artıracağız. TARKEM ile birlikte ‘design lab’ kuracağız” diye konuştu.