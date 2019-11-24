Sanayici vazgeçmiyor

Daha önce fabrikası yanan Dalgıç’ın küllerinden yeniden doğup tesisini baştan kurduğunu ifade eden Yavaş, “Ekonomimiz zorlu bir süreçten geçiyor, sanayicimiz de zorda ancak Türk sanayicisi son derece fedakar ve azimlidir. Kendisine engel çıkarılmadığı sürece gerektiğinde her şeyi sıfırdan kurabilecek güce sahip. Biz sanayiciler ve iş insanları büyük bir çaba ve özveri ile üretmeye, çalışmaya, istihdam yaratmaya ve ihracat yaparak ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.