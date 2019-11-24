24.11.2019 - 03:00 |
Sanayici vazgeçmiyor
Üye işyeri ziyaretleri kapsamında Cengiz Dalgıç’ın sahibi olduğu By Kitchen Pınarbaşı tesislerini ziyaret eden TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş ve üyeler, tesisi gezip endüstriyel mutfak ekipmanları üretimi hakkında bilgi aldı.
Daha önce fabrikası yanan Dalgıç’ın küllerinden yeniden doğup tesisini baştan kurduğunu ifade eden Yavaş, “Ekonomimiz zorlu bir süreçten geçiyor, sanayicimiz de zorda ancak Türk sanayicisi son derece fedakar ve azimlidir. Kendisine engel çıkarılmadığı sürece gerektiğinde her şeyi sıfırdan kurabilecek güce sahip. Biz sanayiciler ve iş insanları büyük bir çaba ve özveri ile üretmeye, çalışmaya, istihdam yaratmaya ve ihracat yaparak ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.