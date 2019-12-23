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    HaberlerEge Haberleri Sanayiciler, üç aracı emniyete bağışladı
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    23.12.2019 - 07:50 |

    Sanayiciler, üç aracı emniyete bağışladı

    Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) sanayicileri tarafından Kemalpaşa Emniyet Müdürlüğü’ne bağışlanan üç araç törenle teslim edildi.

    Sanayiciler, üç aracı emniyete bağışladı

    Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) sanayicileri tarafından Kemalpaşa Emniyet Müdürlüğü’ne bağışlanan üç araç törenle teslim edildi. KOSBİ Başkanı Kamil Porsuk, “Her geçen gün büyüyen ilçemizde, huzuru sağlamak daha da önemli hale geliyor. Büyümeye katkı koyan sanayicilerimiz de kolluk kuvvetlerine destek olmak istedi” dedi.

    Milliyet'te Gündem 23.12.201923.12.2019
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