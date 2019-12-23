23.12.2019 - 07:50 |
Sanayiciler, üç aracı emniyete bağışladı
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) sanayicileri tarafından Kemalpaşa Emniyet Müdürlüğü’ne bağışlanan üç araç törenle teslim edildi.
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) sanayicileri tarafından Kemalpaşa Emniyet Müdürlüğü’ne bağışlanan üç araç törenle teslim edildi. KOSBİ Başkanı Kamil Porsuk, “Her geçen gün büyüyen ilçemizde, huzuru sağlamak daha da önemli hale geliyor. Büyümeye katkı koyan sanayicilerimiz de kolluk kuvvetlerine destek olmak istedi” dedi.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.