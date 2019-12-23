Sanayiciler, üç aracı emniyete bağışladı

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) sanayicileri tarafından Kemalpaşa Emniyet Müdürlüğü’ne bağışlanan üç araç törenle teslim edildi. KOSBİ Başkanı Kamil Porsuk, “Her geçen gün büyüyen ilçemizde, huzuru sağlamak daha da önemli hale geliyor. Büyümeye katkı koyan sanayicilerimiz de kolluk kuvvetlerine destek olmak istedi” dedi.