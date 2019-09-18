Sanayicilere Ege desteği

Türkiye’de ilk olan ve İzmir iş dünyasında heyecanla karşılanan Üniversite Sanayi İşbirliğinde Ege Üniversitesi Modeli tanıtıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, projenin maliyetinin yüzde 75’inin üniversite tarafından karşılandığını belirtti, “Akademisyenlerin yürütücü olacağı bilimsel araştırma projelerinin konuları, ülkemizin ve sanayicimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek. Devletin sanayicilere sunduğu desteğin yanında üniversite olarak bölgedeki firmalara can suyu olmak istiyoruz” dedi.



Üniversitelerin elindeki bilgiye talip olduklarını vurgulayan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar da şu ifadeleri kullandı:



Eğitim 4.0 vurgusu



“Kendinizi sanayicinin yerine koyduğunuzda sıkıntıyı görüp hızlı adım atmalısınız. Türkiye sanayi 4.0’a geçmek istiyorsa önce eğitim 4.0 yapılmalı.” İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de, projeyi son derece faydalı bulduklarını kaydetti, Türkiye’nin en önemli eksikliğinin nitelikli üretim olduğunu savundu. Bunu sağlayabilmek için aklı ve bilimi kullanarak ileri teknolojiye sahip olmanın gerektiğini anlattı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da birlikteliğin esnaf ve sanatkarlar açısından da önemli olduğunu dile getirdi.