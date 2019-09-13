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    HaberlerEgeSanayicilere yeni rota
    13.09.2019 - 01:33 |

    Sanayicilere yeni rota

    Sanayicilere yeni rota

    Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine katkı koymaya hızla devam ediyor.

    Ege Üniversitesi, Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM-TTO) ile iş dünyasına yeni rotalar oluşturmaya devam ediyor. Üniversite-sanayi işbirliğinde EBİLTEM’in rolünün büyük olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “EBİLTEM-TTO, üniversite-sanayi ara yüz kuruluşu kimliği ile inovasyon, uluslararasılaşma, Ar-Ge, teknoloji transferi, fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji lisanslama, ulusal ve AB fonları gibi, sektörün ve akademisyenlerin gereksinim duyabilecekleri konularda tek durak merkez olarak çalışıyor” diye konuştu.

    İşbirliği çağrısı

    EBİLTEM Müdür Vekili Prof. Dr. Oğuz Bayraktar da, ortaya koyduğu projeler, desteklediği işbirlikleri ve sanayi kuruluşlarıyla yakın etkileşimi sayesinde üniversite-sanayi işbirliğinde model bir yapı olan EÜ EBİLTEM-TTO’nun başarısının artarak devam ettiğini söyledi.

    Prof. Dr. Bayraktar, “Sanayi kuruluşlarının ihtiyaç ve sorunlarına hızlı ve etkin çözümler bulunması hedeflerimiz arasında. Sanayiyi üniversiteye yatırım yapmaya ve güçlü işbirlikleri geliştirmeye davet ediyoruz” dedi.

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