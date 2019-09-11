11.09.2019 - 00:49
Sanayicinin beklediği okulda eğitim başladı
İzmir Kemalpaşa Özel KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim ve öğretim başladı.
Yapımına 5 ay önce başlanan ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılına yetiştirilen okulun açılışında konuşan lise müdürü Satı Çalışkan, “Öğrencilerin staj aşamasında ve mezun olduklarında iş bulma aşamasında hiçbir sıkıntı yaşamayacak. Elektrik elektronik teknolojisi alanı endüstriyel kontrol dalıyla, endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı mekatronik dalıyla, makine teknolojisi alanı bilgisayar destekli makine ressamlığı ve bilgisayarlı makine imalatı dallarıyla, metal teknolojisi alanı ise kaynakçılık dalıyla faaliyet gösterecek. İlk ders yılında 120 öğrencimiz ulaşım ve yemek başta olmak üzere her türlü ihtiyaçları karşılanarak yüzde yüz burslu okuyacak” diye konuştu.
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