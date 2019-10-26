Sanayide büyüme ve istihdam artacak

İzmir iş dünyası temsilcileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faiz oranını 250 baz puan düşürüp yüzde 16,5’dan yüzde 14’e indirmesine memnuniyetle karşıladı. Piyasaları hareketleneceği, yatırım ve istihdamı artacağını dile getiren İzmirli iş insanları, ekonominin geleceğini şu sözlerle değerlendirdi:



BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen: Ekonomik darboğazdan çıkmanın yolu katma değerli üretim yapmak ve dışsatım; bunun için de sanayicilerin yatırım yapması gerekiyor. Faizlerin düşmesi, piyasaların hareketlenmesi, yatırım ikliminin oluşmasına doğrudan katkı sağlayacak.



TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Can Yavaş: 2020’nin 2019’dan daha olumlu ekonomik göstergelere sahip olması için bu faiz oranlarına piyasaların da hızla olumlu tepki verip yatırım, istihdam ve büyüme trendine yönelmesi büyük önem taşıyor. Faiz indiriminin, piyasanın koşulları ile eşgüdümlü devam etmesi tek temennimiz.

Devamını bekliyoruz

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli: Mevduat faizlerinin düşmesi demek, daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat demek. Piyasa şimdilik bu konuda Merkez Bankası kadar hızlı hareket etmiyor ancak bu durumun kısa zaman içinde değişeceğini düşünüyorum.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Başkanı Bilal Saygılı: Faiz indirimi sürecinin 2020 yılında da sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Faiz oranlarında gözlenen düşüşle birlikte yatırımlar yeniden hız kazanacak, buna ek olarak son iki çeyrektir azalan iç talep de pozitife dönecek. Kamuya da özel ayrımı yapmaksızın tüm bankaların piyasa beklentilerine kulak vererek sanayicinin elini rahatlatacak hamleler yapmasını bekliyoruz.



İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: Tüketime ve inşaat sektörüne yaslanıp sürdürülen büyüme 2018 yılı sonrası duvara çarptı. Bizi zorlu süreçten çıkaracak Endüstri 4.0 odaklı nitelikli üretime faiz indiriminin büyük katkısı olacak.



Ege Finans Derneği Başkanı Mehmet Vurucu: Politika faizinin düşmesi kredi faizleri ve mevduat faizlerinin aşağıya inmesini sağlayacak. Paranın maliyeti azalacağı için reel sektör daha uygun fiyatlarla kredi imkanına kavuşacak. Bu da ekonomimizin büyümesi, çarkların hızının artması açısından çok fayda sağlayacak.