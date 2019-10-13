‘Sanayide üretim dijitalleşmeli’

Üretimin dijitalleşmesi başlıklı toplantının açılışında konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, sanayide dijital dönüşüm olgusunun, üretimde verimlilik, maliyetlerde kontrol ve hız kazandıracak çeşitli teknolojilerle hayat standartlarını yükseltecek üretken büyüme anlamına geldiğini söyledi.

Sivri, “Türkiye, dijital dönüşümün öncü ekonomileri arasında yer almalı. Zira, inovasyon ile icat ettiğiniz yeni buluşların, patentlerin bir yandan da arkasına güçlü bir sanayi altyapısını alarak üretime dönüşmesi, ekonomik sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Dünyada kabul görmüş, ekonomik katkısı artırılmış, patent ve inovasyonlara ihtiyacımız var” dedi.