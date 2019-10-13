13.10.2019 - 00:50 |
‘Sanayide üretim dijitalleşmeli’
Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) işbirliği ile Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri’nin yedincisi Hugo Boss Tekstil Sanayi İNEX Center’de gerçekleştirildi.
Üretimin dijitalleşmesi başlıklı toplantının açılışında konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, sanayide dijital dönüşüm olgusunun, üretimde verimlilik, maliyetlerde kontrol ve hız kazandıracak çeşitli teknolojilerle hayat standartlarını yükseltecek üretken büyüme anlamına geldiğini söyledi.
Sivri, “Türkiye, dijital dönüşümün öncü ekonomileri arasında yer almalı. Zira, inovasyon ile icat ettiğiniz yeni buluşların, patentlerin bir yandan da arkasına güçlü bir sanayi altyapısını alarak üretime dönüşmesi, ekonomik sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Dünyada kabul görmüş, ekonomik katkısı artırılmış, patent ve inovasyonlara ihtiyacımız var” dedi.
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