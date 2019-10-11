Sanayinin çekim merkezi olacağız

Canlı, yaşayan bir ekonomiye sahip olmak için dünyanın farklı yerlerindeki yatırımcı ve inovasyonları İzmir’e çekmek hedefiyle çalıştıklarını belirten Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Dört gün sürecek fuarla sektörde 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratmak hedefleniyor” dedi.

Teknoloji ve sanayide, yenilikçi fikirlerle gelişme gösteren ve dünya genelinde farklı birçok sektör için çekim alanı olan bir İzmir hayal ettiklerini sözlerine ekleyen Soyer, “Bunu sağlamanın yolu ekonomiyi tek başına değil, İzmir için düşündüğümüz diğer tüm stratejik hedeflerimizle, bir bütün olarak ele almak” ifadelerini kullandı.