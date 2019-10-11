11.10.2019 - 02:19 |
Sanayinin çekim merkezi olacağız
17 ülkeden 370 firmanın yer aldığı MAKTEK Fuarı (Takım Tezgahları, Metal-Saç İşleme Makineleri, Tutucular-Kesici Takımlar, Kalite Kontrol-Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri Fuarı) önceki gün kapılarını açtı.
Canlı, yaşayan bir ekonomiye sahip olmak için dünyanın farklı yerlerindeki yatırımcı ve inovasyonları İzmir’e çekmek hedefiyle çalıştıklarını belirten Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Dört gün sürecek fuarla sektörde 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratmak hedefleniyor” dedi.
Teknoloji ve sanayide, yenilikçi fikirlerle gelişme gösteren ve dünya genelinde farklı birçok sektör için çekim alanı olan bir İzmir hayal ettiklerini sözlerine ekleyen Soyer, “Bunu sağlamanın yolu ekonomiyi tek başına değil, İzmir için düşündüğümüz diğer tüm stratejik hedeflerimizle, bir bütün olarak ele almak” ifadelerini kullandı.
Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.