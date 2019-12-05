Sandal’dan iki müjde

Dünya Engelliler Günü, Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ritim ve tiyatro kursiyerlerinin müzikli gösterisi duygu dolu anlar yaşattı, program kapsamında ‘engellilerin hakları’ konulu söyleşi gerçekleştirildi, el ürünleri sergisi açıldı, fidan dikildi. Etkinlikte engellilere seslenen Belediye Başkanı Serdar Sandal, iki de müjde verdi. Başkan Sandal, Osmangazi Hizmet Binası’nın tamamen engellilere tahsis edileceğini, ayrıca engellilerin ürettiği hediyelikleri belediye olarak satın alacaklarını söyledi.