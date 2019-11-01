Sandıktan sofraya

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Tire ilçesinde bir süre önce vefat eden yaşlı bir kadının çeyiz sandığından çıkan ve ilk etapta beş dönüm alanda ekilen kızıl buğdayın yaygınlaşması amacıyla çalışma başlattı. İTB Hububat Mamulleri Toptan Ticareti Komitesi Başkanı Necati Polat, “Bu yıl beş üreticiyle yola çıktık. Kızıl buğdayın tekrar toprakla buluşmasıyla üreticilerin gelir düzeyinin artırılmasını amaçlıyoruz. Çiftçimize ürettiği kızıl buğday için alım garantisi vereceğiz. Kızıl buğdayı açıklanan taban fiyatın dört katı fazlasıyla satın alacağız” dedi.

Kızıl buğdayın lif açısından çok zengin olduğunu sözlerine ekleyen Polat, “Protein oranı yüksek, gluteni ve glisemik indeksi çok düşük. Tok tutucu özelliğe sahip. İlk hasatta yaklaşık 700 kilogram ürün elde edilirken bunun bir miktarıyla da ekmek yapıldı. İzmir’de 20 Ekim’de düzenlenen Gastrofest’te tadım için sergilenen kızıl buğday ekmeği yoğun ilgi gördü. Önümüzdeki hasat döneminde piyasaya daha fazla kızıl buğday sunmuş olacağız. Böylece her yıl daha fazla yaygınlaşacak. Daha geniş alana ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu - İZMİR AA