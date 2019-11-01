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    HaberlerEgeSandıktan sofraya
    01.11.2019 - 01:18 |

    Sandıktan sofraya

    Sandıktan sofraya

    İzmir Ticaret Borsası (İTB) Tire ilçesinde bir süre önce vefat eden yaşlı bir kadının çeyiz sandığından çıkan ve ilk etapta beş dönüm alanda ekilen kızıl buğdayın yaygınlaşması amacıyla çalışma başlattı. İTB Hububat Mamulleri Toptan Ticareti Komitesi Başkanı Necati Polat, “Bu yıl beş üreticiyle yola çıktık. Kızıl buğdayın tekrar toprakla buluşmasıyla üreticilerin gelir düzeyinin artırılmasını amaçlıyoruz. Çiftçimize ürettiği kızıl buğday için alım garantisi vereceğiz. Kızıl buğdayı açıklanan taban fiyatın dört katı fazlasıyla satın alacağız” dedi.

    Kızıl buğdayın lif açısından çok zengin olduğunu sözlerine ekleyen Polat, “Protein oranı yüksek, gluteni ve glisemik indeksi çok düşük. Tok tutucu özelliğe sahip. İlk hasatta yaklaşık 700 kilogram ürün elde edilirken bunun bir miktarıyla da ekmek yapıldı. İzmir’de 20 Ekim’de düzenlenen Gastrofest’te tadım için sergilenen kızıl buğday ekmeği yoğun ilgi gördü. Önümüzdeki hasat döneminde piyasaya daha fazla kızıl buğday sunmuş olacağız. Böylece her yıl daha fazla yaygınlaşacak. Daha geniş alana ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu - İZMİR AA

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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