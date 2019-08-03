Sanneh imzayı attı

Sarı kırmızılılar geçen sezon Belçika’nın Anderlecht takımında görev yapan 25 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Bu yaz döneminde ilk yabancı transferini Sanneh’i alarak yapan Göztepe’nin 3 oyuncuyu daha renklerine bağlaması bekleniyor. Gambiya’da dünyaya gelen Sanneh ülkesinin takımlarında forma giydikten sonra 2014-15 sezonunda Danimarka’nın Horsens takımına transfer oldu. Yine Danimarka’da Midtjylland forması giyen Gambiyalı, 2018-19 sezonunun başında Anderlecht’e imza atmıştı.