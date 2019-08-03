BİST99.679-2,18EURO6,18-0,59USD5,56 -0,82ALTIN257,15-1,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeSanneh imzayı attı
    03.08.2019 - 03:12

    Sanneh imzayı attı

    Süper Lig’de şu ana kadar Galatasaray’dan Eren Derdiyok, Menemenspor’dan Veli Çetin, Hatayspor’dan Murat Paluli, Pendikspor’dan Bahadır Kırdaroğlu ile Borussia Dortmund’dan Hüseyin Bulut’u kadrosuna dahil eden Göztepe, 6. takviyesini Bubacarr Sanneh’i alarak gerçekleştirdi.

    Sanneh imzayı attı

    Sarı kırmızılılar geçen sezon Belçika’nın Anderlecht takımında görev yapan 25 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Bu yaz döneminde ilk yabancı transferini Sanneh’i alarak yapan Göztepe’nin 3 oyuncuyu daha renklerine bağlaması bekleniyor. Gambiya’da dünyaya gelen Sanneh ülkesinin takımlarında forma giydikten sonra 2014-15 sezonunda Danimarka’nın Horsens takımına transfer oldu. Yine Danimarka’da Midtjylland forması giyen Gambiyalı, 2018-19 sezonunun başında Anderlecht’e imza atmıştı.

     

    Şiddetli rüzgar minibüsü devirdi: 6 yaralıKars’ta, diyaliz hastalarının taşındığı minibüs, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilirken, 6 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye, BMGK'da YPG/PKK'nın "meşrulaştırılmaması" çağrısı yaptı

    Türkiye, BMGK'da YPG/PKK'nın "meşrulaştırılmaması" çağrısı yaptı

    Muğla'da bin yıllık El yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

    Muğla'da bin yıllık El yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

    Mardin'den acı haber: 1 asker şehit oldu

    Mardin'den acı haber: 1 asker şehit oldu

    Şans oyunları hangi gün çekiliyor? On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, Milli Piyango çekiliş günleri

    Şans oyunları hangi gün çekiliyor? On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, Milli Piyango çekiliş günleri

    Sıradaki Haber