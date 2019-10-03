‘Şanssızlığı kıracağız’

Son oynadığımız Kasımpaşa maçı bizim için trajik bir karşılaşma oldu. Oyun adına her şeyi yaptık ancak inanılmaz goller kaçırınca kaybeden taraf olduk. Malatyaspor karşısında zorlu bir müsabaka oynayacağız. İyi futbol, puan ve puanlar adına bu karşılaşmada her şeyi yapacağız” dedi.