03.10.2019 - 01:43 |
‘Şanssızlığı kıracağız’
Denizlispor’da Teknik Direktör Yücel İldiz, son haftalarda kaçırdıkları goller nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını belirtti, “Sahamızda 2 maç kaybetmek hoş olmadı.
Son oynadığımız Kasımpaşa maçı bizim için trajik bir karşılaşma oldu. Oyun adına her şeyi yaptık ancak inanılmaz goller kaçırınca kaybeden taraf olduk. Malatyaspor karşısında zorlu bir müsabaka oynayacağız. İyi futbol, puan ve puanlar adına bu karşılaşmada her şeyi yapacağız” dedi.
Cansız bedeni park halindeki aracında bulunduÜç gündür kayıp olan erkek vatandaşın cansız bedeni park halindeki aracında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde ve çevresinde detaylı araştırma yaparken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.