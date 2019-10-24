Sarı Ahmet Paşa Vakfı’ndan 531 öğrenciye forma ve eşofman

Vakıf, Atatürk İlkokulu, Dr. Tarık Sarı İlkokulu, 75. Yüzyıl Aysun Karalar ilkokulu, Şehit Ali Aksoy Ortaokulu ve Hüseyin Ahlat İlkokulu’nun da içinde bulunduğu toplamda 531 öğrenciye forma ve eşofman takımı bağışı yaptı. Vakfın idarecisi olan Gülgün Aloğlu dağıtım sırasında yaptığı açıklamada, “Öğrencilerle çok güzel bir vakit geçirdik. Gelecekte ülkenin yönetimini alacak gençler, Ulu Önder Atatürk’ün ilke ve inkılapları ışığında ilerleyerek ülkenizi daha ileriye taşıyacaklardır” dedi.