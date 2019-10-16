Sarı noktada erken tanı uyarısı geldi

Erakgün, özellikle 55 yaş sonrası ve cinsiyet farkı gözetmeksizin görülen sarı noktanın, ağrısız geliştiği için sinsi bir hastalık olduğuna dikkat çekti. 50 yaşını aşmış veya sarı nokta rahatsızlığı olup, görmesinde bir olumsuzluk hissedenlerin mutlaka bir uzman hekim kontrolünden geçmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Erakgün, “Hastalığın kuru ve yaş olmak üzere iki tipi bulunur. Kuru tipin tedavisinde C vitamini, E vitamini, çinko, bakır, ve omega 3 içeren takviyeler kullanılır. Yaş tipte ise göz içi iğnelerle tedavi gerçekleştirilir” dedi. Sarı nokta hastalığında beslenme tarzının da değişmesi gerektiğini kaydeden Erakgün, “Sarı noktayı tetikleyen, kolesterol, hipertansiyon, obezite ve diyabet gibi rahatsızlıkların da mutlaka tedavi edilmesi önemlidir. Hastalar direkt güneş ışığından sakınmalı, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve kırmızı meyvelerle birlikte balık tüketmelidir. Sigara ve alkolden de uzak durulmalı” diye konuştu. Günümüzde göz içi iğnelerle hastalığın ilerleyişini yüzde 60-70 oranında durdurduklarını ifade eden Erakgün, ileri vakalarda da göz içine mercek yerleştirdiklerini sözlerine ekledi.