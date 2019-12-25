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    HaberlerEge Haberleri Sarıkamış oyunu gözyaşına boğdu
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    25.12.2019 - 01:47 |

    Sarıkamış oyunu gözyaşına boğdu

    Saruhanlı Belediyesi tarafından Sarıkamış Harekatı’nın 105. yılı anısına düzenlenen, Soğuk Cennet Sarıkamış isimli tiyatro oyunu izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

    Sarıkamış oyunu gözyaşına boğdu

    Serdar Yaralı Kültür Merkezi’nde düzenlenen oyunu izleyenler, gözyaşlarına hakim olamadı. Başkan Zeki Bilgin, “Vatan toprağımız için can veren bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

    Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
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    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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