25.12.2019 - 01:47 |
Sarıkamış oyunu gözyaşına boğdu
Saruhanlı Belediyesi tarafından Sarıkamış Harekatı’nın 105. yılı anısına düzenlenen, Soğuk Cennet Sarıkamış isimli tiyatro oyunu izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Serdar Yaralı Kültür Merkezi’nde düzenlenen oyunu izleyenler, gözyaşlarına hakim olamadı. Başkan Zeki Bilgin, “Vatan toprağımız için can veren bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.