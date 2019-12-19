19.12.2019 - 07:50 | | YUSUF ÇINAR
Şarkılar bağış için
İzmir Samsun Sanayici ve İş İnsanları Yardımlaşma Derneği’nin (İSSİYAD) sponsorluğuyla Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi (TSD) yararına gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği konseri müzikseverleri bir araya getirdi.
İzmir Samsun Sanayici ve İş İnsanları Yardımlaşma Derneği’nin (İSSİYAD) sponsorluğuyla Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi (TSD) yararına gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği konseri müzikseverleri bir araya getirdi.
Deniz Baykal Kültür Sanat Merkezi’nde şef Turgay Kızıltuğ’un yönetiminde düzenlenen konserin ilk bölümünde ölümsüz bestekarların unutulmaz şarkıları seslendirilirken; ikinci bölüme konuk olan TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından Ayşen Birgör, şarkılarıyla keyifli dakikalar yaşattı. İSSİYAD Başkanı Kemal Sümer, gecenin gelirinin TSD İzmir Şubesi’ne bağışlandığını belirtti.
Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.