Şarkılar bağış için

İzmir Samsun Sanayici ve İş İnsanları Yardımlaşma Derneği’nin (İSSİYAD) sponsorluğuyla Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi (TSD) yararına gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği konseri müzikseverleri bir araya getirdi.

Deniz Baykal Kültür Sanat Merkezi’nde şef Turgay Kızıltuğ’un yönetiminde düzenlenen konserin ilk bölümünde ölümsüz bestekarların unutulmaz şarkıları seslendirilirken; ikinci bölüme konuk olan TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından Ayşen Birgör, şarkılarıyla keyifli dakikalar yaşattı. İSSİYAD Başkanı Kemal Sümer, gecenin gelirinin TSD İzmir Şubesi’ne bağışlandığını belirtti.