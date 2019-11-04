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    HaberlerEgeŞarkılar çocuklara
    04.11.2019 - 07:50 |

    Şarkılar çocuklara

    İzmir Homeros Lions Klübü’nün katkılarıyla Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde Seskem Korosu tarafından “Cumhuriyet Şarkıları” isimli bir konser düzenlendi.

    Şarkılar çocuklara

    İzmir Homeros Lions Klübü’nün katkılarıyla Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde Seskem Korosu tarafından “Cumhuriyet Şarkıları” isimli bir konser düzenlendi. Klüp Başkanı Tansel Namlıses, konserin gelirinin kanser hastası çocukların tedavisinde harcanacağını belirtti, “İzmir Homeros Lions Klübü sosyal sorumluluk kapsamında hizmetlerine devam edecektir” dedi.

    İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
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